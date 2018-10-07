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07 Ekim 2018 Pazar 15:06

Yeşil Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinde çalışmalar son hız devam ediyor

Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında Yeşilyayla Mahallesi’ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi’nde, inşaat seviyesi yüzde 10’a ulaştı.Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi...

Yeşil Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinde çalışmalar son hız devam ediyor
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Yıldırım Belediyesi ile Aslanoba A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında Yeşilyayla Mahallesi’ne kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezi’nde, inşaat seviyesi yüzde 10’a ulaştı.

Yeşilyayla Mahallesi Hatice Aslanoba Aile Sağlığı Merkezi ismi ile hizmet verecek merkez, 3 katlı olarak 741,15 metrekarelik toplam kullanım alanına sahip olacak. Yeşilyayla Mahallesi’nde 15. Pınar Sokak ile 3. Akdere Sokak kesişim noktasında inşaası süren merkez vatandaşlara kesintisiz sağlık hizmeti konusunda önemli imkanlar sunacak.

Hizmetlerine vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yön verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarımız kapsamında hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çalışmalar yürütüyoruz. Hemşehrilerimizin mahallelerinde aile sağlığı merkezi istediklerini biliyoruz. Özellikle bu gibi eski mahallelerimizde genellikle yaş ortalaması da yükseldiği için, vatandaşlarımız sağlık kurumlarının yürüme mesafesinde olmasını arzu ederler. Biz de vatandaşlarımızın bu isteklerine cevap vererek ilçemize bugüne kadar 15’in üzerinde aile sağlığı merkezi kazandırdık. Kısa süre içerisinde merkezin inşasını tamamlayarak doktorlarımızın çok nezih bir ortamda vatandaşlara hizmet etmesini sağlayacak fiziki bir mekan kazandıracağız” diye konuştu.

Belediyelerin hizmet anlayışında, yürütülen rutin çalışmaların yanında vatandaşların ihtiyaçlarını da kısa sürede karşılamak olması gerektiğini işaret eden Başkan Edebali, “Yerel yönetimlerin hizmet anlayışında, vatandaşların gündeminde öncelikli olarak yerine getirilmesini istedikleri ihtiyaçları karşılamak olmalıdır. Belediyelerin görevi çöp toplamak, asfalt dökmek ve altyapı çalışması yapmak gibi rutin hizmetlerin yanında diğer alanlarda da vatandaşların taleplerini karşılamaktır. Özellikle eğitim ve sağlık konularında yerel yönetim olarak yapmamız gerekenin daha fazlasına ulaşmayı hedefliyoruz. Belediye olarak inisiyatif kullanarak sağlık alanında vatandaşlarımız için çok önemli olan bu ihtiyacı karşılıyoruz. Amacımız insan sağlığının her şeyin önünde olduğu bilinciyle insanlarımıza kesintisiz sağlık hizmeti vererek Yıldırımlıları sağlığına en kısa sürede kavuşturmak. İdeal şehir hedefimiz kapsamında yarınların Yıldırım’ını oluşturmak için hayatın tüm alanları ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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