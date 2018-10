Yetenek şenliğinde çocuk ve ailelerin sağlığı Medicana’ya emanet

Bursa’da yaklaşık 5 bin çocuğun katılımıyla ilk kez gerçekleşen Çocuk Yetenek Şenliği’nin sağlık sponsorluğunu Medicana Bursa Hastanesi üstlendi.

Bursa’da ilk kez düzenlenen ‘Çocuk Yetenek Şenliği’, Nilüfer’deki Türkiye Jokey Kulübü Osmangazi Hipodromu’nda yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği şenliğe, aileler ve çocukları büyük ilgi gösterdi. Sevgi Uyumaztürk ve Gamze Geylani’nin soysal sorumluluk projesinden yola çıkılarak hazırlanan şenliğinin sağlık sponsorluğunu Medicana Bursa Hastanesi üstlendi. Uzman Klinik Psikolog Ece Özçırak tarafından çocuklara ve ailelere ise danışmanlık hizmeti verildi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ise, "Her zaman çocukların ve ailelerin yanında olmayı planlıyoruz. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı toplum, sağlıklı gelecek sloganıyla çıktığımız bu yolda bu tür organizasyonların sağlık sponsorluğunu üstlenerek destek oluyoruz. Her şeyin başı sağlıktır. Ancak çocuklarımızın sağlıklı bir toplumun gelişiminde çok destekleyici olduğunun da farkındayız. Bu sebeple bu tur organizasyonların en büyük destekçisi olmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.