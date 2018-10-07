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07 Ekim 2018 Pazar 14:13

Yıldırım Belediyespor Elit Ligi garantiledi

U15 1. Küme 3. grupta mücadele eden Yıldırım Belediyespor Futbol Takımı, ligin bitimine 1 hafta kala Elit Lig’e yükselme başarısı gösterdi.U15 ligi 1. küme 3. grupta mücadele eden Yıldırım Belediyespor U15 futbol takımı, oynadığı 11...

Yıldırım Belediyespor Elit Ligi garantiledi
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U15 1. Küme 3. grupta mücadele eden Yıldırım Belediyespor Futbol Takımı, ligin bitimine 1 hafta kala Elit Lig’e yükselme başarısı gösterdi.

U15 ligi 1. küme 3. grupta mücadele eden Yıldırım Belediyespor U15 futbol takımı, oynadığı 11 maçta 10 galibiyet alarak bitime bir hafta kala en yakın takipçisinin 6 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

U15 1. Küme 3. Grup’ta mücadele eden Yıldırım Belediyespor Futbol Takımı, 13. hafta mücadelesinde Vatan Sahası’nda karşılaştığı Barbarosspor’u 4-0 mağlup ederek, ligin tamamlanmasına 1 maç kala en yakın takipçisi Karacabey Belediyespor’un 6 puan önünde şampiyonluğunu ilan ederek elit lige yükselmeyi başardı. Müsabakanın sonunda lacivert turkuazlı şampiyonlar, şampiyonluk kupasını Barbaros Spor Kulübü Başkanı ve Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisi Mustafa Ekinci’den aldı. Lacivert Turkuazlılar grupta oynadığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 30 puan topladı. Oynadığı karşılaşmalarda 44 gol atıp 7 golü kalesinde gören Yıldırım ekibi, grupta en fazla gol atan ve en az gol yiyen takım olarak başarılı bir performansını taçlandırdı. Son hafta mücadeleleri öncesi grupta lider Yıldırım Belediyespor, ikinci sırada Karacabey Belediyespor ve üçüncü sırada Genç Saray Gençlik yer alıyor. Yıldırım Belediyespor, U15 1. Küme 3.Grup’taki son maçında Genç Saray Gençlik ile oynayacak.
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