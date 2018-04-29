Yıldırım’da satranç heyecanı

Yıldırım Belediyesi, Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi, Yıldırım Kaymakamlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte düzenlediği satranç şenliğine ev sahipliği yaptı.

Çocukların eğitimlerinin yanında spor yaparak büyümelerini hedefleyen Yıldırım Belediyesi, 16 okuldan 165 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen satranç şenliği düzenledi. 5’inci ve 6’ncı sınıf öğrencilerinin katıldığı şenlikte Suriyeli öğrenciler de yeteneklerini sergiledi. Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen satranç şenliğinde 5’inci sınıf öğrencileri arasında Nuri Erbak Ortaokulu’ndan Emre Yılmaz Altunel 3’üncü, Harun Arvas Ortaokulu’ndan Burak Türkoğlu 2’nci olurken, Emir Buhari Ortaokulu öğrencisi Efe Karaaslan şampiyon oldu. 6. sınıf öğrencileri arasında geçen zorlu mücadeleler sonunda Kızıklar Ortaokulu’ndan Hasan Çağrı Levent 3’üncü, Şehit Piyade Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu’ndan Yunus Emre Meriç 2’nci olurken, Selçuk Hatun Ortaokulu öğrencisi Onurhan Uyandıran şampiyon oldu.

Suriyeli öğrenciler arasında büyük çekişmeyle geçen müsabakalar sonunda Osmangazi Vakfı Yıldırım’dan Fatıma Zehra Hüseyin 3’üncü, Selçuk Hatun Ortaokulu’ndan Ahmet El Asım 2’inci olurken, Kızıklar Ortaokulu öğrencisi Ahres Yemen şampiyon oldu. Zorlu geçen mücadelelerin ardından başarı kazanan sporcular ödüllerini Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali ve Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi Yöneticisi Esra Aruk’tan aldı. Şampiyonların bisiklet, ikincilerin kupa ve üçüncülerin madalya aldığı organizasyonda ayrıca tüm sporculara satranç takımı hediye edildi.

“Donanımlı bireyler yetiştiriyoruz”

Yerel yöneticiler olarak görevlerinin çocukları hayata daha iyi hazırlamak olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Yaşadığımız çağ sadece okullarda öğretmenlerimizin verdiği bilgilerle nitelikli insan yetiştirmek için yeterli değil. Daha doğru beslenme, ilgi duyduğunuz sanat dalında gelişmek, yeteneğiniz olan alanlarda gelişim kaydetmek hayata daha donanımlı hazırlanmanız için önemli. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak büyümesi için birçok çalışma yapıyoruz. Amacımız çocuklarımız hayata hazırlanırken hem tarihimizi, hem değerlerimizi, hem de kültürümüzü bilen nitelikli nesiller yetiştirmek. Düzenlediğimiz organizasyonun parçası olan satranç çok önemli bir aktivite. Satranç oynayanlar daha planlı ve daha doğru düşünür. Satranç oynayan insanlar olayları daha iyi değerlendirir, muhakeme gücü, analiz yeteneği gelişir. Bu spor okuldaki başarınıza da doğru orantılı olarak yansır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.