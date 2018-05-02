Yıldırımlı kadınlar sanata katkı sağlıyor

Kadınlara ve gençlere verdiği kurslar ile ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), kursiyerlerine eserlerini sergileme fırsatı sağlamaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen Osmanlı Tuğraları konulu filografi sergisinin açılış törenine Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Celal Elmas, YIL-MEK filografi kursiyerleri ile ilçe sakinleri katıldı. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren YIL-MEK ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi ile Yıldırım Kaymakamlığı işbirliğiyle düzenlenen filografi kursunda eğitim gören 45 kursiyer, Özlem Akçetin eğitmenliğinde aldıkları eğitim sonrasında filografi sanatıyla harmanladıkları Osmangazi, Orhangazi, Yıldırım Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman ve Sultan Abdülhamid gibi 35 Osmanlı padişahının tuğrasını ve Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ile 2. Beyazıt’ın portrelerini sergileme imkanı buldu. Sergiyi gezen Başkan İsmail Hakkı Edebali, birbirinden güzel sanat eserlerini ortaya çıkaran kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda filografi öğrencilerinin hazırladığı çok güzel bir çalışmayı inceleme fırsatı bulduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Osmanlıdaki tuğralar, sultanların fotoğraflarının filografi sanatıyla ortaya konması gerçekten de ne kadar büyük bir tarihe, ne kadar değerli bir geçmişe sahip olduğumuzu, bu değerlerimizi sanat alanıyla da geleceğe taşıma adına kursiyerlerimizin yapmış olduğu çok güzel bir çalışmaya tanıklık ettik. Burada bizim en çok etkilendiğimiz bir yıllık bir süre içerisinde bu kursa yeni başlayanların çok güzel eserleri ortaya çıkarması. Demek ki sanat kabiliyeti insanlara özellikle kadınlarımıza imkan verildiğinde çok muhteşem ürünler ortaya çıkarabiliyorlar. Yıldırımlı kadınların sanata, kültüre yapmış oldukları katkı çok kıymetlidir. Bu çalışmaları incelediğimizde çok daha güzel şeyler çıkacağının da müjdesini almış olduk. Çünkü sınırları zorlayarak, farklı bakış açıları ile emek harcayarak bir tasarım ortaya koymak çaba ister. Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarındaki kadınlarımızın bunu çok iyi yaptıklarına bugün şahit olduk. Kendi tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi farklı pencereden anlatan kursiyerlerimiz ile gurur duydum” diye konuştu.