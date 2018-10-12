BURSA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 12:05

Zihin engelli adam kayıplara karıştı

Bursa’da zihin engelli yaşlı adamdan 8 gündür haber alınamıyor.Yıldırım’da ikamet eden 53 yaşındaki Bekir Sönmez, 8 gün önce evinden ayrılıp sırra kadem bastı. Bir daha geri dönmeyen Bekir Sönmez için ailesi kayıp ihbarında bulunurken,...

Zihin engelli adam kayıplara karıştı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da zihin engelli yaşlı adamdan 8 gündür haber alınamıyor.

Yıldırım’da ikamet eden 53 yaşındaki Bekir Sönmez, 8 gün önce evinden ayrılıp sırra kadem bastı. Bir daha geri dönmeyen Bekir Sönmez için ailesi kayıp ihbarında bulunurken, Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçip kayıp ilânını paylaştı. Sönmez için EGM tarafından gönderilen mesajda, 1.75 boyunda, 60 kilogram ağırlığında, esmer tenli, kır saçlı, navi gözlü ve zihin engelli olduğu bildirildi. Kayıp şahsı görenlerin 155 polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri istendi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku