Bütün hafta bunun üzerinde çalıştık

Bugün başka bir defansif iş yapıyoruz. Öğrenerek ve dikkat seviyemizi artırarak bir şekilde üstesinden geleceğiz. Bu dönemin puanlar açısından çok olumlu bir şekilde devam ettiğini söyleyemem. Bazı maçlarda neredeyse kazanıyorduk ama sonunda olmadı. Üç puanlı sistemde kazanmak son derece önemlidir. Üst üste 2 galibiyet, üst üste 3 galibiyet bizi olmak istediğimiz yere götürecek. Kazanmak, üç puanı almak istiyoruz. Bundan sonraki her maçı yeni bir fırsat olarak görüyoruz. İnsanlardan bağımsızız, takım olarak tek başımıza ne yapacağız? Ne verebiliriz, onu düşünelim. Buna göre çalışıyoruz. Kendi sahamızda oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz. Evet 7 haftadır namağlupuz ama kazanamıyoruz. Şimdi parçalayalım. Umarım taraftarımız bizi statta yalnız bırakmaz. Onlara bir hediye vereceğiz dedi.

İlk 6 hafta gol yemediklerini hatırlatan Oğuz, "Gol atmamıza rağmen kazandık. İyi bir savunma örneği gösterdik. Nedenini anlayamıyoruz. Şimdi ve gelecek mislibet her şey goller oldu." , kaçınılmaz olarak moralimiz bozuldu. Ama kurtulacağımıza inanıyoruz. Çünkü daha oynayacak çok maçımız var. Bunun için çeşitli tazminatlar ödeyeceğiz” dedi. BEŞİKTAŞ A.Ş. .- Spor Toto Süper KASIMPAŞA A.Ş. La Liga karşılaşmasının, taraftarların çirkinliği ve moral bozukluğu nedeniyle, FDT'nin 53/3 maddesi gereğince, SPOR TOTO KUZEY LAER TRİBÜNÜ 108 numaralı plakalı seyircilerin bilet elektronik kartında bulundurması zorunludur. Ev sahibi kulüp için bir sonraki A maçına girmelerinin engellenmesine karar verildi.

Beşiktaş Futbol Akademisi Dekanı Mehmet Ekşi, D Smart'ın 'Haftanın Konuğu' programına Faik Gürses'in konuğu oldu. Ekşi, siyah beyazlı eski mislibet giriş oyunculardan oluşan 100 ila 200 kişilik bir ekip oluşturacaklarını, altyapı anlamında genç oyunculara pratik ve teorik dersler vereceklerini söyledi.

''Yeni saha yapılacak''

Mehmet Ekşi, Beykoz'a genç takımların oynayacağı yeni bir stad yapacaklarını söyledi. Ekşi, "Fulya'daki tesisler yetmiyor. Beykoz'da yeni aldığımız arsamız için gerekli izinleri aldık. Projemiz hazır. Oradan başlayacağız. Buraya bir butik stadyum yapacağız. Kadın futbol takımlarımız U19 ve U17 burada oynayacak. Özellikle Avrupa maçları oynadığımızda saha bulmakta zorlanıyoruz. Bu kurulumla, artık alanımızda faaliyet gösteriyor olacağız.