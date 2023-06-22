Büyükelçi Landrut: 'Deprem bölgelerinde başarı gördüm'

Deprem bölgesi Malatya’da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, kentte yapılan çalışmalarda büyük bir başarı gördüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, kent merkezindeki temaslarının ardından beraberindeki heyetle birlikte 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) inceleme bulundu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) destekleriyle faaliyet gösteren bir işletmede işçilerle birlikte yemek yiyen Landrut, daha sonra işletmeyi gezerek bilgi aldı. Program sonrası açıklamalarda bulunan Landrut, kentte yapılan çalışmalarda büyük bir başarı gördüklerini söyledi.

Malatya ziyaretlerinin amacının kentteki son durumu yerinde gözlemlemek olduğunu aktaran Landrut, "Depremde sonra şehri gördüğümde hüzünlendiği mi söylemek isterim. Depremlerde sevdiklerini evlerini kaybedenlere başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İki yıl önce Malatya’ya gelmiştim çok canlı hoş bir şehir olarak hatırlıyorum dolasıyla deprem sonrası gördüğümde biraz hüzünlendim ama öte yandan da şehirdeki enerjiyi gördüm zorlukların üzerinden gelme cesaretini gördüm. Buraya bu ziyareti düzenlemekteki amacım ihtiyaçlar ve öncelikler konusunda detayla bilgi almaktı. Bu sayede bizde elimizdeki araçları en iyi şekilde kullanalım ihtiyaçları ona göre ayarlayalım ve desteği ona göre sunalım" dedi.

Tarım alanında AB ile Türkiye arasında yoğun bir işbirliğinin olduğunu kaydeden Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, "Tarım işletmelerini ziyaret ederek işletmeler depremde nasıl etkilendi , sanayinin yaşadığı zorluklar neler bunları yerinde gözlemlemeye çalıştık. Tarım bu şehir için çok önemli bir sektör ve AB ile Türkiye arasında yoğun işbirliğinin gerçekleştirildiği bir alan. TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç’un temsil ettiği IPARD programı sayesinde Malatya’daki işletmelere destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaptığım ziyaret sonrasında büyük bir başarı olduğunu görüyorum” diye konuştu.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ve beraberindeki heyetin kente düzenlemiş olduğu ziyaretin önemine dikkat çekerek, Malatya’nın dünyanın dört bir yanına kuru kayısı ihracatı gerçekleştiren bunun yanı sıra birçok farkı ürünlerle de öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi.