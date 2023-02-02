Büyükşehir Belediye Ekipleri 200 Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Kar yağışının başlaması ile teyakkuza geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi 500 araç ve 1300 personelle çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. 2 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’ye kadar gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 200 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Şubat Çarşamba günü Malatya merkezde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan 530 mahalle yolundan ekiplerin yoğun çalışması sonucunda 200 mahalle yolu ulaşıma açılırken, 330 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

200 Yerleşim Yerinin yolu ulaşıma açıldı

Malatya genelinde 500 araç ve 1300 personelle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, AYKOME Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler; Akçadağ’da 60, Arapgir’de 28, Arguvan’da 38, Battalgazi’de 3, Darende’de 20, Doğanşehir’de 5, Doğanyol’da 9, Hekimhan’da 44, Kale’de 22, Kuluncak’ta 12, Pütürge’de 55, Yazıhan’da 31, Yeşilyurt’ta 3 olmak üzere toplam 330 noktada yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.