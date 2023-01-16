Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı lll. Birleşimi Yapıldı

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Selim Pilten’in başkanlığında gerçekleştirilen Oca Ayı Meclis Toplantısı III. Birleşiminde mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan bazı imar maddeleri görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara ve bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin lV. birleşimi 17 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.