Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantıları Sona Erdi
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı IV. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Selim Pilten Başkanlığında, 17 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı IV. birleşiminde imar maddelerinin yoğunluklu olarak görüşüldüğü toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Yeşilyurt İlçesi Yaka Mahallesi 215 ada 50 nolu parselin (Enerji Üretim Alanı) GES alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Palanı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu görüşülerek kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısının ise 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına karar verildi.