Büyükşehir Belediyesi Ana Caddeleri Temizliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ana Caddeleri Temizliyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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İlçelerde ve kırsal mahallerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürerek vatandaşların herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için yoğun emek harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda merkezdeki ana arterlerde de yoğun bir çalışma sergilediler.

7/24 esasına göre çalışma içerisinde olan ekipler Malatya Merkezde sorumluluk alanı içerisinde bulunan ana arterlerde kar küreme ve kaldırma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Kar kaldırma çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkan M. Hakan Demir, “Kar yağışının aşladığı andan itibaren ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışma düzeni aldılar. Kar yağışının başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için yol açma çalışmalarına ekiplerimiz başladı. Malatya Merkezde ana caddelerimizde kar kaldırma çalışmalarına başladık. Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu bazı ana caddelerimizde kar temizleme çalışmalarımızı tamamlarken bazı caddelerimizde ise çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmamaları için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam edecek” dedi.

 Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir görevi başında olan personellere tatlı ikramında bulundu.

Bülten
Hasan Yağmur

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