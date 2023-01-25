Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Okullarda İlaçlama Yapıyor

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarına ilk olarak Diniye Çalık İlkokulunda başlayan ekipler, merkezde bulunan tüm okullarda tatil boyunca çalışmalarına devam edecek.

Deveceloğlu: İlaçlama çalışması bizleri memnun etti

Okullarında yapılan ilaçlamadan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Diniye Çalık İlkokul Müdürü Şükrü Deveceloğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik düsturuyla okulumuzu dezenfekte etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için yapılan ilaçlama çalışması hem velilerimizi hem de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” diye konuştu.

Aşıcı: Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız

Malatya Merkezde bulunan okulların ilaçlanacağını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Şaban Aşıcı, “Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Dairesi Başkanlığı olarak Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’ın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda okullarımızın ilaçlıyoruz. Çalışmalarımızı yürütürken de Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler yaptık ve ilaçlama yapılacak okullarımızın listesini aldık. Malatya Merkezde bulunan okullarımızın hem dezenfeksiyonunu hem de ilaçlamasını yapacağız. Okulların çevresinde bulunan çöp konteynerleri, çöp sepetleri, rögarlar, okul içerisindeki kantin, mutfak, yemekhane, lavabo, dersliklerin ilaçlamasını yaptıktan sonra çocuklarımızın ortak kullandığı alanları da tatil günlerinde ilaçladıktan sonra çocuklarımızın ikinci yarıyıla daha sağlıklı bir şekilde girmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.