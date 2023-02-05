Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının başladığı 1 Şubat tarihi itibariyle sahada çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Sahada Çalışmalarını Sürdürüyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Meteoroloji tarafından yapılan yarı sonrasında Malatya genelinde birçok noktada hazır bir şekilde bekleyen ekipler kar yağışının başlaması ile birlikte kar kürüme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.

Özellikle ilçelerde ve kırsal mahallerde ulaşım noktasında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 500 araç ve 1300 personelle çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması ve yolların açık tutulabilmesi için gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının başladığı 4 Şubat tarihi itibariyle çalışmalarını sürdüren ekipler Malatya genelinde kapalı olan 141 mahallede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

An itibariyle Malatya genelinde, Arapgir’de 25, Arguvan’da 4, Battalgazi’de 4, Darende’de 7, Doğanyol’da 5, Hekimhan’da 41, Kuluncak’ta 8, Pütürge’de 37, Yazıhan’da 10 olmak üzere yolu kapanan 141 noktada, yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte özellikle hastalara sağlık ekiplerinin ulaşması için gelen çağrılar üzerine yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da araçlarıyla kar yağışı sonrasında yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Bülten
Hasan Yağmur

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