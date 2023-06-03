Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Noğay'a veda programı düzenlendi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay’ın emekliliğe ayrılması nedeniyle Nikah Sarayı’nda veda yemeği programı düzenledi.

Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’a görevi süresince yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederek, emeklilik hayatında da sağlık ve huzur dilediğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay programda yaptığı veda konuşmasında, Malatya’yı çok sevdiğini belirterek, “820 bin nüfuslu bu şehre hizmet etmek büyük bir şereftir benim için. Buradaki çalışma hayatım boyunca Sayın Valim bizlere rehberlik yaptı, bize destek verdi. İcraatın gerçekleşmesi için bütün imkanlarını bizim için seferber etti. Kendilerine başta şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanım benim için bir başkandan öte bir abim oldu. Her konuda bana güvendi, inisiyatif verdi ve her konuda destekledi” dedi.

Başkan Gürkan’ın liderliğinde Malatya’nın asırlık hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Noğay, “Başkanımızın, kaynak temin edilmesinde, kamu kurumlarında kapı kapı dolaştığının, yılmadan, usanmadan, defaten o kapıları aşındırdığının canlı şahidiyim. Değerli hemşerilerim şunu bilmeli ki ailesinden ve kendisinden çok Malatya’yı düşünen bir başkanları var. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendileri ile çalışmak benim için büyük bir onurdur. Şereftir. En büyük helalliği çok değerli çalışma arkadaşlarımdan diliyorum. Burada bulunduğum sürece şahsıma gösterdiğiniz saygı ve nezaketten dolayı teşekkür ederim. Yollarımızın kesiştiği ve burada sayamadığım daha nice insanlar var herkese sonsuz teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise büyükşehir hizmet ve yatırımlarında Genel Sekreter Cemal Noğay’ın çok büyük emeklerinin olduğunu belirtti. Başkan Gürkan, “Bugün bir vedalaşma günü. Vedalar her zaman zor olur. Ayrılıklar hep hüzünlü ve dramatiktir. Genel Sekreterimiz o dönemki ismi ile Orman Bakanlığı’nda görevliyken basın müşavirliği görevinden beri tanıdığım bir kardeşimiz. Daha sonraki süreçte daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. O dönemde de kendisi gerçek anlamda bir Malatyalı olarak Malatya’nın sorunlarıyla ilgilenme, işlerini yakinen takip etme noktasında çok hususiyetini ve hassasiyetini gördüm. Örnek olarak Derme Deresi ıslahı çalışması yapıyoruz. Derme Deresi ıslahı ile ilgili 7 kilometrelik kısmını o dönemde ödeneğini ayırarak, projesini gerçekleştirerek yapıldı ve bitirildi. Yine İnderesi’nde şehir merkezinde 3 milyon 300 bin metrelik bir alan icra ediyoruz. Orada da Cemal Bey’in emekleri büyüktür. Nezaket ve tevazularından dolayı Cemal Bey konuşasında bunları ifade etmedi. Yine kendisiyle çalıştığımız süre içerisinde Dünya Kayısı Ticaret Merkezi projesini de birlikte yaptık” şeklinde konuştu.

6 Şubat 2023 depremlerinde acil eylem deprem planı uygulayan tek ilin Malatya olduğunun da altını çizen Gürkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Koordinasyon merkezi hazır, lojistik desteği hazır, yemek ve ekmek fabrikası hazır, tahliye alanları ve il dışı ulaşım koordinasyonuyla beraber yaşam alanları oluşturma noktasında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik. Bir örnek vereyim; şu anda 60 adet konteyner merkezimiz var. Sadece Teknokent konteyner merkezimizin 60 kilometre yolu var. 60 kilometre kanalizasyonu var. 60 kilometre su hattı var. 60 kilometre elektrik hattı var. Depremlerde yani kriz yönetiminde de Genel Sekreterimiz Cemal Bey kriz yönetiminde büyük emekler sarf etti. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeklilik hayatında da sağlık ve huzur diliyorum”

Programda konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin ise, son bir yıldır Cemal Noğay ile birlikte çalışma imkanı bulduğunu belirterek, “Bu süre zarfında Büyükşehir Belediyemizle bir vücudun organları gibi çalıştık. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin güçlü yapısı, kurumsal yapısı bize deprem döneminde büyük katkı sağlamıştır. Önemli işler yaptık” diyerek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay’a, Malatya Valisi Hulusi Şahin ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından teşekkür plaketi ve takdir belgesi verildi.