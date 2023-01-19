Büyükşehir Belediyesi Nezaket Okullarından İlk Karnem Etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi (MABESEM)’de düzenlenen ilk karnem programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, semt konaklarında eğitim gören öğrencilere ve öğretmenlere yarıyıl tatilinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Gürkan, “Öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Hem öğrenir hem öğretir. Eğitim öğretimin dört temel unsuru vardır. Birincisi kalıtım dediğimiz anne ve babadan gelen genlerin çocuklara yansımasıdır. İkincisi ailedir. Üçüncüsü çevredir. Dördüncü etkin unsur da okullardır. Yani üç temel unsur aile ile ilgilidir. Aile çocukların yetiştirilmesinde çok önemli bir etkendir. Okul ile ilgili bölüm de ise onları, öğretmen öğrenci ilişkileri konusunda takip ederek, eksik ve aksaklıklar varsa giderilmesi durumudur. Çocukların kişilik ve benlik oluşumunun yüzde yetmişi ilk 7 yaşındadır. 12 yaşına kadar yüzde seksenini, 20 yaşına kadar da yüzde yüzü tamamlanır. Öğrenme ise ömür boyudur. Dolayısıyla ilk 7 yaş çocuklar için çok önemlidir. Çocuklarımıza eğitim ve öğretim verirken onları seveceği, isteyeceği şeylerle öğretin, materyallerle öğretin” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından minik öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi. Daha sonra ilk karnelerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından aldılar.