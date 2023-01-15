Büyükşehir Belediyesi 'Ukome' Aralık Ayı Toplantısıyla 2022 Yılı Toplantılarını Sonlandırdı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında yapılan UKOME genel kurul toplantısında; Trambüs Sisteminin hizmet alanını genişletmek amacıyla “Maşti Kavşağı, Hekimhan Kavşağı, Adıyaman Yolu Bulvarı, Yeşilyurt Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Gönültaş Caddesi, Yusuf Özal Caddesi, Çöşnük Kavşağı” güzergâhında mevcut katener sistem altyapısı ile bütünleşecek şekilde yeni katener sistem altyapısı oluşturulması, Malatya- Elazığ tren hattının çift hat demiryoluna dönüştürülmesi ve sinyalizasyon sistemi ile elektrifikasyon sistemi kurulması amacıyla Km:263+190 demiryolu hattı üzerinde Hasırcılar mevkiinde bulunan üst geçidin kaldırılması, 2022/41 sayılı UKOME Kararı S plaka tahsisinin, 200 + 50 adet olarak revize edilmesi, ücret tarifelerinin arttırılması ve gündemde yer olan trafik düzenleme projeleri dahil olmak üzere 33 gündem maddesi ve 7 gündem dışı madde görüşülüp, karara bağlandı.

UKOME genel kurulunda alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın onayına sunulurken, diğer konular ise alt komisyona havale edildi. Toplantı katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi.