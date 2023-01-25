Büyükşehir Belediyesinden 'Nesilden Nesile Türküler' Konseri

Sosyal Belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Nesilden Nesile Türküler' Konseri düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden 'Nesilden Nesile Türküler' Konseri
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendireceği ‘Nesilden Nesile Türküler’ Konseri 27 Ocak Cuma Günü saat 19.00’da Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda 27 Ocak Cuma Günü Saat 19.00’da başlayacak konsere bütün müzikseverleri davetli olduğu belirtildi.

Bülten
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Battalgazi Devlet Hastanesinde Kan Bağış Standı Kuruldu
Battalgazi Devlet Hastanesinde Kan Bağış Standı Kuruldu
Müftü Veysel Işıldar Adına Basketbol Turnuvası Düzenledi
Müftü Veysel Işıldar Adına Basketbol Turnuvası Düzenledi
Başkan Gürkan Gençlerle Bir Araya Geldi
Başkan Gürkan Gençlerle Bir Araya Geldi
'Uyuşturucunun Kökünü Kurutmaya Kararlıyız '
'Uyuşturucunun Kökünü Kurutmaya Kararlıyız '
Başkan Güder'den Üç Aylar Mesajı
Başkan Güder’den Üç Aylar Mesajı
Öğrencilere 'Akranımla Barışığım Zorbalığa Karşıyım' Projesi Semineri
Öğrencilere 'Akranımla Barışığım Zorbalığa Karşıyım' Projesi Semineri