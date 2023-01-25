Büyükşehir Belediyesinden 'Nesilden Nesile Türküler' Konseri
Sosyal Belediyecilik hizmetleri çerçevesinde çeşitli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 'Nesilden Nesile Türküler' Konseri düzenleniyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun seslendireceği ‘Nesilden Nesile Türküler’ Konseri 27 Ocak Cuma Günü saat 19.00’da Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirilecek.
Yapılan açıklamada, Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda 27 Ocak Cuma Günü Saat 19.00’da başlayacak konsere bütün müzikseverleri davetli olduğu belirtildi.
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