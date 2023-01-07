Büyükşehir Belediyesinin 'Bluetooth Tabanlı Trafik Analiz Sistemi' Projesine Birincilik Ödülü

Şehirlerdeki trafik sorununu çözmek adına düzenlenen yarışmaya Malatya Büyükşehir Belediyesi “Bluetooth Tabanlı Trafik Analiz Sistemi” adlı proje ile katıldı. Türkiye genelinde katılımın sağlandığı proje yarışmasında Büyükşehir Belediyesi, birinci olarak hibe ödülü almaya hak kazandı.

Malatya’daki trafik sorununun çözümü noktasında birçok projeye imza atan ve yeni yollar açan Malatya Büyükşehir Belediyesi hazırlamış olduğu projelerle de Malatya trafiğini rahatlatmaya yönelik uygulamalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Dış İlişkiler ve Hibeler Şube Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ortak olarak hazırlanan ‘Bluetooth Tabanlı Trafik Analiz Sistemi’ projesi ile yarışmaya müracaat edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının desteklediği proje komisyon tarafından birincilikle ödüllendirildi ve ödül miktarı da daha sonra artırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının desteklediği proje, 2022 yılı sonlarına doğru ilimizde uygulanmaya başlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Akıllı Şehir Eylem Planı kapsamında yer alan proje ile kentin akıllı şehir kapasitesinin artmasına katkı sunacağı gibi sürdürülebilir ulaşım ve ulaşımda kent konforunun sağlanması için gerekli verilerin teknoloji yardımı ile elde edilmesinde son derece önem arz ediyor.