Büyükşehir Belediyespor Basketbol ve Futbol'da Kazandı

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ve Ampute Futbol takımı haftayı galibiyetle kapattı.

Büyükşehir Belediyespor Basketbol ve Futbol'da Kazandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Türkiye Bedensel Engelli Federasyonu 2. Ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ligin 6. haftasında Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübünü konuk etti. Malatya’da oynanan müsabakayı Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 74-66’lık skorla kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.  Haftayı galibiyetle tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligin 7. Haftasında deplasmanda Samsun Çarşamba Engelliler Spor Kulübüne konuk olacak.

AMPUTE FUTBOL TAKIMI HAFTAYI GALİBİYETLE KAPATTI

Ampute Futbol Süper Ligin 7. Haftasında Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımı, deplasmanda Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübünü 1-0 mağlup etti. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı Sentetik Sahasında oynanan karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımının golünü Akbar Lotfimoghaddam kaydetti. Deplasmanda aldığı bu sonuçla ampute takımı ligde ilk galibiyetini aldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute takımı 8. Haftada sahasında TSK Engelliler Spor Kulübünü konuk edecek.

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Hasan Yağmur

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