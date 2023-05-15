Büyükşehir Çağrı Merkezi, hafta sonu binin üzerinde çağrıyı çözüme kavuşturdu

Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çağrı Merkezi hafta sonu ülke genelinde gerçekleştirilen seçim nedeniyle oy kullanmak isteyen vatandaşlara hızlıca yardımcı olabilmek adına 7/24 esasıyla yoğun gayretler göstererek, binin üzerindeki çağrıyı çözüme kavuşturdu.

Büyükşehir Çağrı Merkezi, hafta sonu binin üzerinde çağrıyı çözüme kavuşturdu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, il dışından oy kullanmak için gelen vatandaşların herhangi bir aksama yaşamamaları adına barınma ve yol sorunlarını çözüme ulaştırdı. Vatandaşlardan gelen talepler üzerine çadır kentlere ve konteyner kentlere otobüs seferleri düzenlenirken, aynı zamanda feribot iskelesi ile otobüs terminalinde oluşan yoğunluğa göre de toplu taşıma aracı takviyesi yapıldı.

Özellikle Malatya merkez ve ilçelerinde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşların oy kullanabilmesi için bulundukları ikametten Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla alınarak, oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra tekrar ikamet ettikleri yerlere araçla bırakılması konusunda çalışmalar gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hafta sonu yoğun mesai harcayan Çağrı Merkezi personelini ziyaret ederek, vatandaşların mağdur olmamaları adına gösterdikleri çaba ve gayretlerinden ötürü teşekkür etti.

Başkan Gürkan, gelen binin üzerindeki taleplere zamanında cevap vererek, çözüme kavuşturulmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerini ve çağrı merkezi personellerini tebrik etti.

Büyükşehir Çağrı Merkezi, hafta sonu binin üzerinde çağrıyı çözüme kavuşturdu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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