Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor

Malatya merkez ve ilçelerde kapanan yolları açma çalışmalarına devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde meteorolojik verileri de dikkate alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesinin il genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte kapalı olan 72 mahalle yolunda yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle kırsal mahallelerde tipi nedeniyle açılan yolların tekrar kapanması nedeniyle bu bölgelerde yol açma çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

3 Şubat Cuma günü sabah itibariyle Akçadağ’da 6, Arapgir de 8, Battalgazi’de 3, Darende’de 13, Doğanyol’da 4, Hekimhan’da 8, Kale’de 2, Kuluncak’ta 5, Pütürge’de 11, Yazıhan’da 10, Yeşilyurt’ta 2 olmak üzere toplam 72 noktada yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte özellikle hastalara sağlık ekiplerinin ulaşması için gelen çağrılar üzerine yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da araçlarıyla kar yağışı sonrasında yolda kalan araçların kurtarılmasına da yardımcı oluyor.

Öte yandan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından da kar yağışı nedeniyle kırılarak yola düşen ağaç dalları da kaldırılıyor.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına Bağlı Makine İkmal Müdürlüğü mobil arıza ekipleri de sahada karla mücadele eden araç ve iş makinalarından arızalananlara bulundukları yerde hemen müdahale ederek, çalışmaların aksamadan yürütülmesini sağlıyorlar.

Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Büyükşehir Kar Mesaisine Devam Ediyor
Bülten
Hasan Yağmur

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