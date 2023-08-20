Büyükşehrin Akçadağ'daki yol çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Malatya genelinde yeni yol açma, bakım, onarım ve asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Akçadağ İlçesine bağlı Doğantepe Mahallesine ait yollarda da çalışmalarını tamamladı.

Yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Akçadağ İlçesi Doğantepe Mahalle Muhtarı Hacı Hamza Doğan, “Geçtiğimiz yıl mahallemizin altyapısı yenilendi. Mahallemize içme suyu deposu yapıldı. Bu çalışmalardan sonra mahallemizin yolları asfaltlandı. Çalışmalardan çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların yeniden asfaltlandığını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir ise, “Akçadağ İlçemize bağlı mahallelerimizde asfalt çalışmalarımızı tamamladık. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarından sonra yol üst yapıları zarar görmüştü. Daire Başkanlığımızın 2023 yılı yatırım programı çerçevesinde bozulmuş olan asfalt üst yapılarını yeniledik. Sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışmalarını yaparak vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları gidermiş olduk. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından daha konforlu ve güvenli bir yol haline geldi. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.