Büyükşehrin yol çalışmaları sürüyor

Malatya’daki trafik sorununu çözmek adına yoğun mesai harcayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Buğday Pazarı, Lisanlı Depoculuk, Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali ile Şehir Mezarlığı’nın bulunduğu bölgede, yüksek standartlarda asfaltlama çalışması yapıyor.

Yaka Mahallesi’ni merkeze bağlayan yol güzergâhında asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolu genişlettikten sonra altyapı çalışmalarını tamamladı. Yol genişletme çalışmalarını tamamlayan ekipler, kaldırım, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve sokak aydınlatmalarını da yaptı.

Bölgede yapılan yol çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Şehir Mezarlığının yan tarafından Yaka Mahallesi ve Dilek Mahallesi’ni merkeze bağlayan yol üzerinde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Bilindiği üzere bu güzergâhta Malatya’nın ve Türkiye’nin geleceğine hizmet edecek tesisler yer alıyor. Bu bölgede Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Depoculuk, Malatya Yaş Sebze ve Meyve Hali ve Yeni Buğday Pazarı bulunuyor. Özellikle Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin inşa edilmesi ile birlikte mevcut yol ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda değildi ve eski standartlarda yapılmış bir yoldu. Biz de öncelikle imar planımıza uygun bir şekilde yolumuzu genişlettik ve alt yapısını tamamladık. Yol genişletme çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım, bisiklet yolları, yürüyüş yolları, aydınlatmalar yapıldı. Akabinde sıcak asfalt kaplamaların bir kısmı yapıldı. Asfaltlama çalışmasının üzerine ‘sessiz asfalt’ dediğimiz aşınma tabakası da yapılacak. Yoğun trafiği rahatlatacak bir yol yapıp, halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yol aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Kuzey Kuşak Yolumuz ve Karayolları tarafından inşa edilen Kuzey Çevre Yolu arasındaki bir bağlantı yoludur. Kuzey Kuşak Yolu’ndan ve Kuzey Çevre Yolu’ndan Malatya istikametine olan trafiğin tamamını bu yola taşımış olacağız. Bundan dolayı yolumuz büyük önem taşıyor” diye konuştu.