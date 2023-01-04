Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları Yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Buzlanmaya Karşı Tuzlama Çalışmaları Yapılıyor
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayata olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Malatya’ya ilk karın düşmesi ile birlikte ilçelerde ve kırsal mahallelerde çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Malatya merkezde bulunan ana caddelerde ise buzlanmaya karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle trafik akışının yoğun olarak görüldüğü ana akslarda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yapılıyor. Ergenekon köprüsü ve Anayurt Bulvarı başta olmak üzere buzlanmanın görüldüğü caddelerde tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde yer yer cadde ve sokaklarda buzlanmaların oluştuğu belirtilerek araç sahiplerinin gerekli tedbirleri almaları istendi.
 

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Hasan Yağmur

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