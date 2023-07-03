Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı

Malatya'da cadde ortasında husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı.

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da cadde ortasında husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, R.T., Gönültaş Caddesi üzerinde ilerleyen husumetlisi M. E. Ö.’ye (41) yanında getirdiği tabanca ile kurşun yağdırdı. Karın kısmına kurşun isabet alan M.E.Ö. ağır yaralanırken, R.T. olay yerine geldiği değerlendirilen araçla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralı şahıs özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de bölgeye gelerek bilgi aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 7 adet boş kovan bulurken, hastanede ameliyata alınan M. E. Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi R.T.’nin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
Cadde ortasında husumetlisine kurşun yağdırdı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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