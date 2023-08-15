Çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu.

Çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde çadıra giren 2 metre uzunluğundaki yılan korkuttu.

Olay, 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hanardı Sokak içerisinde bulunan bir çadıra giren yılan korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Çadırda kalan vatandaşların fark ederek büyük panik yaşadığı olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 15 dakika süren bir çalışma sonrası yakaladıkları yılanı doğaya salarken, çadır sakinleri derin bir nefes aldı.

İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

Bakmadan Geçme

Malatya'da 110 bin kaçak makaron ele geçirildi
Malatya'da 110 bin kaçak makaron ele geçirildi
Malatya'da trafik denetimleri arttı
Malatya'da trafik denetimleri arttı
Tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdü
Tartıştığı husumetlisini silahla vurarak öldürdü
Malatya'nın Temmuz ayı uçuş istatistikleri yayımlandı
Malatya'nın Temmuz ayı uçuş istatistikleri yayımlandı
Yazıhan cirit ekibi, Malatya'yı temsil edecek
Yazıhan cirit ekibi, Malatya'yı temsil edecek
Malatya'da polis ekiplerinden sıkı denetim
Malatya'da polis ekiplerinden sıkı denetim