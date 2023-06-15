Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

Malatya'da kaldığı çadırda silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki şahıs göğsünden yaralandı.

Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da kaldığı çadırda silahlı saldırıya uğrayan 37 yaşındaki şahıs göğsünden yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İnderesi Caddesi üzerinde bulunan bir parkta çadırda kalan E.U.’nın (37) yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yanında getirdiği tabanca ile E.U.’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu göğüs kısmına isabet alan şahıs yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
Çadırda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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