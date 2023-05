Çakır ve Kahtalı'dan Yazıhan'a ziyaret

TAKİP ET

Milletvekilleri Çakır ve Kahtalı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri kapsamında Yazıhan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



“MALATYA’DA YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Allah nasip ederse 14 Mayıs’ta cumhurbaşkanımız bugüne kadar aldığı oylardan daha fazla oy alacak. Milletimizin teveccühü bu yönde. Milletimiz, karşıdaki ittifakın ne durumda ve kimlerle beraber olduğunu çok iyi biliyor. O nedenle gece gündüz çalışarak, her bir vatandaşımızı sandığa götürerek, oylarını kullandırıp, Malatya’da yeni bir tarih yazacağız. En yüksek oyu alacağımızdan hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullandı.



“14 MAYIS SEÇİMLERİ TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI”

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise her seçimin ülkenin geleceği adına bir fırsat olduğunu kaydederek, “Ülkenin nereden nereye geldiğini herkes görüyor. Son bir ay içerisinde yapılan yatırımları görüyorsunuz. Her gün bir hizmet var. Milyar dolarlık hizmetler yapıldı. İHA’sını, SİHA’sını yapan, uçağını yapabilen, kendi uydusunu kendisi fırlatan bir ülke, kendi otomobilini yapıyor. İnanılmaz yatırımlar yapıldı. Türkiye büyük bir devrimi yaşadı. Türkiye, dünyada ender ülkelerden bir tanesi. Bütün krizlere karşın Türkiye büyümesini ve gelişimini sürdürdü. Ülkede büyük yatırımlar ve dönüşümler yapıldı. 14 Mayıs seçimleri de Türkiye için dönüm noktası” diye konuştu.