Çalık, '14 Mayıs'ta Türkiye'nin kaderini oylayacağız'

6 Şubat depreminin ağır travmalarının toplum üzerinde halen devam ettiğini, seçim heyecanını tam manasıyla yaşayamadıklarını söyleyen Malatya Muhtarlar Dernek Başkanı Şahin Demirci, “Cenabı Allah 6 Şubat günü bizlere kıyametin adeta provasını yaşattı, 11 ilimizde büyük hasarlar oluştu, çok sayıda can kaybımız var. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımız depremden sonra maddi ve manevi olarak bizlerin yanında oldu, Battalgazi Belediyemizde aynı şekilde destek oldu, bu memleket için çalışan kim varsa, hangi görüşte olursa olsun bu millete kim yardım eli uzatmışsa Allah binlerce kez razı olsun.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, mahalle muhtarlarıyla koordineli ve planlı çalışarak deprem yaralarının sarılması için ortaklaşa büyük bir mücadele verdiklerini ifade ederken şunları söyledi;“ Bizler her türlü şart ve durumda muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz, sık sık görüşüp yapılması gereken çalışmaları birlikte koordine ediyoruz. Büyük bir yıkım ve afet yaşadık. Rabbim tekrarından hepimizi muhafaza etsin, hepimizi esirgesin inşallah. Tabii ki önemli olan zorlu ve sıkıntılı günlerde birlikte olmaktır, birlikte hareket etmektir. Muhtarlarımız bu noktada elinden geleni yapmıştır, bizlerde yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ettik, tüm gücümüzle sahadaki çalışmalara katkı sunmaya, vatandaşlarımızın derdine derman olmaya çalıştık. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimiz de bunu çok net görüyor. Milletimiz artık ‘Yaparsa yine Cumhurbaşkanımız ve AK Parti kadroları yapar’ diyerek AK Partiye olan güvenini ve inancını ortaya koyuyor. AK Partinin 21 yıllık iktidarında neler yaptığı ortada, icraatlar ortada, dev yatırımlar ortada. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları son 21 yılda yapıldı. Türkiye artık her alanda kalkınan, her alanda büyüyen bir ülke konumuna gelmiştir. Şimdi daha büyük hedeflere hep birlikte ulaşma vaktidir.” diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak zaferle ayrılacaklarına yürekten inandıklarını söyleyen AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ise, “ 14 Mayıs’ta Türkiye’nin kaderini oylayacağız. Uluslararası strateji dergileri 2023 yılının en önemli olayları arasında 14 Mayıs’taki seçimleri gösteriyor. Hiç şüphesiz; her seçimin kendi içerisinde bir ehemmiyeti ve önemi vardır ancak bu seçimin kendi içerisinde çok farklı bir önemi vardır. Seçimlerin Türkiye için öneminin dışında Sayın Cumhurbaşkanımıza umut bağlamış tüm mazlum coğrafyayı da yakından ilgilendirmesiyle birlikte farklı bir ehemmiyeti vardır. Yaşadığımız deprem felaketi ve seçim süreci bizleri bir arada olmaya, tek yumruk olmaya, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye ve güçlerimizi birleştirmeye zorunlu hale getirmiştir. Ya güçlerimizi birleştireceğiz birlikte var olacağız ya da birlikte yok olacağız.” şeklinde konuştu.

“Malatya bizim aşkımız, sevdamız ve yüreğimizdir” sözleriyle konuşmasına başlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ Hepimizin birinci vazifesi insanların dertlerinin olduğu anda dertlerine ortak olmak, yaralarını sarmak için yanlarında güçlü bir şekilde yer almaktır.6 Şubat’ta çok büyük bir felaket yaşadık, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın. 6 Şubat 04.17’den itibaren 41’nci gününe kadar deprem bölgesinden hiç çıkmadım. 41 gün sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Malatya Depremini konuşmak için Malatya’dan ayrılmak zorunda kaldım. Gittiğim gün Doğanşehir’de sel oldu, yüreğim o kadar acıdı, o kadar kanadı ki, aynı gün Malatya’ya yeniden döndüm. Malatya bizim yoğun bakımdaki çocuğumuz gibidir, Malatya bizim aşkımız, sevdamız ve yüreğimizdir aynen ülkemiz ve milletimiz gibi. Bizim için can verilecek topraklardır. Depremin ve enkazın üzerinden siyaset yapanları Allah’a havale ediyorum, bizler asla ne siyaset yaptık ne de ayrımcılık yaptık. Vatandaşlarımızın ne tür sıkıntısı ve derdi olduğunu biliyoruz, sorunların çözülmesi içinde ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.22 bin konteyner kurduk, ayni ve nakdi yardımlar yapıldı, şimdi de kalıcı konutlar yapacağız. Malatya’nın bazı ilçelerinde deprem konutları ve köy evleri yapıldı, ziyaretlerimizde buraları gördük gurur duyduk. Rabbim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bizim başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti olmasa, partimizin gücü arkamızda olmasa, işi bilen Bakanlarımız olmasa biz vatandaşlarımızın derdine derman olacak deprem konutlarını ve diğer tüm destekleri asla yapamazdık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.” şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören verimli geçen toplantının ardından esnafları ve vatandaşları da ziyaret ederek talep ve istekleri dinlediler.