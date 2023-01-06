Çalık, '2023'te bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak'

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Kuluncak ilçesini ziyaret etti. Çalık, ilk olarak AK Parti Kuluncak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Milletvekili Çalık, buradaki konuşmasında, Kuluncak’ın 20 yıldır çok önemli hizmetler aldığını ifade etti.

Hekimhan Kuluncak arasındaki 27,6 kilometrelik yolun 22 kilometresinin bittiğini kaydeden Çalık, “Yolun son 5 kilometresi için 5 Aralık’ta ihalesini yaptık. Kuluncak girişi, Hekimhan bağlantı yolumuz sizlere hizmet vermeye başlayacak” dedi. Milletvekili Çalık, ilçeye her alanda hizmet yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Kuluncak’a hastanemiz, okullarımız, pansiyonlarımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları, yeni yapılacak millet bahçelerimizle, hükümet konağımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kuluncak’a yeni bir hükümet konağı yapılması kararını çıkarttık. Parası da hazır, hayırlı uğurlu olsun. Hastanemiz bitti, hizmete sunduk.”

“Daha yapacaklarımız devam ediyor, durmak yok yola devam” diyen Çalık, “Türkiye yüzyılını beraberce inşa ediyoruz. “Türkiye yüzyılı; barışın, kalkınmanın, istikrarın yüzyılı olsun” dedik, bununla beraber hem Türkiye’de hem Malatya’da hem de Kuluncak’ta Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KULUNCAK İLÇEMİZ DOĞALGAZA KAVUŞTU

Milletvekili Çalık, Kuluncak’ın 20 yıldır yapılan birçok hizmetin yanında doğalgaz istediğini anımsatarak, “Milletimiz ve Kuluncak isterse Cumhurbaşkanımızda elinden gelen tüm desteği verir ve doğalgaza kavuşturur. “Kuluncak’a doğalgaz gelir mi?” deniliyordu. Türkiye yüzyılında doğalgazı Kuluncak’ımıza kazandırıyoruz. 2002 yılında sadece 6 ilde doğalgaz vardı şimdi 81 ilde doğalgaz var. 700’ün üzerinde ilçemizde doğalgaz var. Malatya’mızın 6 ilçesinde doğalgaz vardı, Kuluncak’ımızı da doğalgaz ile buluşturuyoruz” diye konuştu.

KULUNCAK’A HÜKÜMET KONAĞI YAPIYORUZ

Milletvekili Öznur Çalık, MHP Kuluncak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Buradaki ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu telefonla arayan Çalık, “Kıymetli Bakanım, Kuluncak’a hükümet konağı talimatınızı verdiniz, canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum” dedi. Bakan Soylu, “Hayırlı uğurlu olsun. Selamlarımı iletiyorum” diye konuştu. Milletvekili Çalık, buradaki konuşmasında, “Kuluncak için çalışmaya devam edeceğiz. Hükümet konağı için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya teşekkür ediyorum. Malatya’mıza hükümet konaklarımızı kazandırdık. 4 ilçemize daha hükümet konağı yapacağız, Kuluncak’ta bu ilçeler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin 2002 yılından itibaren Türkiye’ye hizmet ettiğini dile getiren Çalık, “Cumhur İttifakıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Hayaldi gerçek oldu dediğimiz birçok işe imza attık. “Onlar konuşur biz yaparız” dedik. Cumhur İttifakı olarak “biz yaparız” dedik. Kuluncak’a doğalgazı kazandırdık. Türkiye yüzyılında Cumhur İttifakı’nın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yolu açık olsun. 2023 seçimleri için Devlet Bahçeli başkanımızın güzel bir sözü var, her gittiğim yerde onu söylüyorum; Cumhur İttifakı’nın adayı belli, kararı net. Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı olarak 2023’te bir kez daha milletimizin oyları, duaları ve destekleriyle Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olacak” dedi.

Milletvekili Çalık daha sonra Nursevim ile Bilal Boyraz çiftçinin evlerine misafir oldu. Doğalgaz ateşini yakan Çalık, çay içip, bir süre sohbet etti.

İlçede muhtar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Çalık, belediye ve kaymakamlık ziyaretlerinde de bulundu.

Milletvekili Çalık, Kuluncak ilçesinde yapılan Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarıyla ilgili de bilgi verdi. Bicir ve Sofular barajlarının kooperatife devrinin yapıldığını ifade eden Çalık, Alvar ve Kızılhisar barajları ile Karıncalık Göletinin proje ve planlama safhasında olduğunu kaydetti.