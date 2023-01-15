Çalık, '2023 yılında Malatya'daki kamu projelerine 1 milyar 300 bin lira ödenek'

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’da belediyeler ve üniversitelerin proje ve yatırımları haricinde yapımı devam eden ve yeni başlanılacak olan bazı kamu projelerine 2023 yılı için ilk etapta yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada, Malatya'nın her alanda gelişmesine önem verdiklerini belirterek, bu konuda devlet eliyle sürdürülebilir yeni yatırımların da hayata geçirildiğini kaydetti. Çalık, Arguvan ilçesinde 174 bin dekar araziyi su ile buluşturması beklenen Yoncalı Barajı'na bu yıl için 200 milyon lira ödenek ayrıldığını ve gövde kaya dolgusu ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını ve isale tünelinin yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalık, 7 bin 600 dekar dekar araziyi suya kavuşturacak Pütürge Miryaylası Göletine 15 milyon lira ve 4 bin 300 dekarı sulayacak Battalgazi Yenice Göletine 15 milyon lira ödenek ayrıldığını, İspendere Göleti ile Yazıhan Ansur Göletinin de yatırım programına alındığını ve 1’er milyon lira ilk etapta bütçe ayrıldığını kaydetti. Milletvekili Çalık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Malatya Glütensiz ürünler Ar-Ge Merkezi için 7 milyon lira bütçe ayrıldığını söyledi.

Çalık, 53,5 kilometre uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevre yolunun 32,1 kilometresinin tamamlandığını belirterek, “Yolumuzu kısmi olarak geçen yıl trafiğe açtık, yolun tamamını da inşallah bu yıl trafiğe açılmış olacak. Çevre yolu Malatya'mızın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak. Bu yıl için ilk etapta 84 milyon lira ödenek ayrıldı. Projemizde ödenek, bütçe sorunu olmadı, olmayacak, bu yıl hizmete açılacak” ifadelerini kullandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım planına alınan diğer projelere ayrılan ödeneklere de değinen Çalık, şunları kaydetti: “Malatya-Hekimhan 16.bölge hudut yolu ile Sivas Kangal ile Hekimhan arasındaki yol için 25’er milyon lira, Adıyaman Gölbaşı Malatya yoluna 31 milyon lira, Elazığ Malatya yoluna 12 milyon lira, Darende 6. bölge hudut yoluna 6 milyon lira ödenek ayrıldı.”

Çalık, Hekimhan-Kuluncak arası yolunda 21,9 kilometrelik kesiminin tamamlandığını geri kalan 5,7 kilometrelik kesiminde bu yıl yapımına başlanılacağına belirtti.

SON 20 YILDA 428 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILDI

27 kilometrelik Pütürge ayrımı-Doğanyol il yolunun yapım çalışmalarının devam ettiğini belirten ve bu yıl için ilk etapta 6 milyon lira ödenek ayrıldığını ifade eden Öznur Çalık, proje tamamlandığında mevcut yolda 3,3 kilometre kısalma olacağını, zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlanacağını söyledi. Çalık, Malatya kent içi ulaşımda 9,6 kilometrelik bağlantı yolu ile 18 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu için 129 milyon lira ödenek ayrıldığını ifade etti. Malatya’da 2002 yılına kadar 36 kilometre bölünmüş yol var iken, son 20 yılda 428 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ifade eden Milletvekili Çalık, 2002 yılına kadar kentte BSK’lı yol sıfır iken, 2003-2022 yılları arasında 337 kilometre yapıldığını kaydetti.

Çalık, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi de 70 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti.

HAVALİMANI TERMİNAL BİNASINA 550 MİLYON LİRA ÖDENEK

Çalık, Malatya’da 9 bin 625 metrekare olan mevcut terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde inşası devam eden yeni terminal binasına ilk etapta 550 milyon lira ödenek ayrıldığını ve bu yıl hizmete açılacağını kaydetti.

ADLİYE SARAYI İÇİN 130 MİLYON LİRA

Milletvekili Öznur Çalık, eski Askeri Hastane’nin bulunduğu alana Malatya’nın 50 yılına hizmet edecek bir Adliye Sarayının yapılacağını ve bu yılın Adalet Bakanlığının yatırım programına alındığını ve ilk etapta 130 milyon lira ödenek ayrıldığını belirterek, Malatya’da belediyeler ve üniversitelerin proje ve yatırımları haricinde yapımı devam eden ve yeni başlanılacak olan bazı kamu projelerine 2023 yılı için ilk etapta yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira ödenek ayrıldığını sözlerine ekledi.