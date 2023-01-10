Çalık, 'AK Parti milletin partisidir'

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cem Erdem ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği ve Karabağlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Karabağlar Mahallesi ziyaretinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Karabağlar Mahallemiz yeni, toplulaştırmanın girmesiyle yollarımız belirlenecek ve bu yolları açacağız. Yüzde 10’luk bir problem var, toplulaştırmayı kısa sürede bitirip, bahar döneminde yolları açacağız. Sonrasında da bütün altyapı problemlerini kökünden çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise “AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir. Biz sırtımızı milletimize yasladık, gücümüzü milletimizden alıyoruz” dedi.

Milletin 20 yıldır AK Parti’ye büyük bir destek verdiğini dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin en uzun süreli tek başına iktidarını bizlere verdiniz. Şimdi Cumhur İttifakı ile beraber 2023’e gidiyoruz. 2023’te ulusal ve uluslararası alanda Türkiye üzerinde oynanan oyunları görüyorsunuz. Bunun için biliyorum ki siz, bizden daha fazla teyakkuzdasınız. Biliyorum ki bu oyunları siz bozarsınız. Biliyorum ki Türkiye’mizin, cumhurbaşkanımızın, AK Parti’mizin, Cumhur İttifakımızın kurulan oyunları milletimiz bozar. Rabbim bize en güzel yolu ve huzuru verecek. Ülkemizi nasıl 20 yıldır temsil ettiysek, nasıl sizleri hizmetle buluşturduysak, bundan sonrada buluşturmaya devam edeceğiz.”

“20 yıldır Türkiye ve Malatya’ya hizmet ediyoruz” diyen Çalık, “Bizim en önemli sorunumuz geçim kaynağımız olan kayısıydı. Kayısı ile ilgili taleplerinizi dinledik ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınmasını sağladık. 2020 yılındaki bu alım sonrası kayısının fiyatı hiçbir zaman düşmedi. 11 lira olan kayısı bugün yaklaşık 100 liradan satılıyor. Üreticimizin alın ve aklının teri karşılık buldu. Allah, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve emeği geçenlerden razı olsun. Benim siyaset yaparken en büyük nişanem TMO’nun kayısıyı almasıdır” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çalık, Alişar’daki pompaj ile sulama alanındaki problemlerin ortadan kaldırıldığını belirterek, “Kayısının fiyatı kadar sulanması da önemliydi. Sulama sorununu da Karabağlar’da çözdük. Okulumuzun fiziki şartları kötüydü, bakım ve onarımını yaptık. Ben Karabağlar’a daha güzel bir okul kazandırmamız gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanımızla konuştuk. Allah nasip ederse Karabağlar’a yeni bir okul kazandırıyoruz. Karabağ’a doğalgaz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Milletvekili Öznur Çalık, daha sonra Hanımınçiftliği Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Çalık, buradaki ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Hanımınçiftliği’nin değeri artıyor. Arsaların, evlerin değeri artıyor, bunun en büyük sebebi Kuzey Çevre Yolu’nun buradan geçmesi. Çok önemli bir köprüyü de Karayolları’na yaptırdık ve sizlere kazandırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hanımınçiftliğine her alanda önemli hizmetlerin yapıldığını dile getiren Çalık, “Hanımınçiftliğine hem ilkokul hem anaokulu hem de lise kazandırdık. Sizin her türlü talebinizin karşılık bulması için çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi yapıyoruz. Okulumuzu yaptık, gençlik merkezini kazandırdık” dedi.