Çalık, 'AK Parti'mizin oyu yüzde 42'

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ile birlikte Battalgazi Meydanbaşı Mahallesi’nde ‘Sandık Bazlı Mahalle Toplantısı’na katıldı.

Milletvekili Öznur Çalık, buradaki konuşmasında, 6’lı masayı eleştirerek, “Ne iş çevirdiklerini, ne yaptıklarını görüyorsunuz. 10’uncu kez toplandılar. Önce kim nerede oturacak, masa yuvarlak mı yoksa kare mi olsun, masada kim hangi koltukta otursun diye toplanıp durdular” ifadelerini kullandı.

“ALTILI MASA SADECE TOPLANIYOR”

“Türkiye’nin kat edeceği çok yol var” diyen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, “Türkiye yüzyılı, uzay teknolojisi, iletişimin, üretimin, dijitalin, verimliliğin, istikrarın, gücün, huzurun, değerlerin, sürdürebilirliğin ve istikbalin yüzyılı” diyoruz. Onlar koltuklarında kimin oturacağına karar vermek için 10 kez toplanıyorlar. Onu bile beceremediler, evcilik oynuyorlar, yemek yiyip dağılıyorlar. Birisi çıkmış, “Biz metnimizi yazarken hangi harf büyüklüğünde olacağına, kaç puntoyla yazılacağına, hangi kalıbın kullanılacağına bu toplantıda karar verdik.” Ben size ne diyeyim? Yıllardır söylediğiniz bu cümlelere milletimiz inanır mı? 6’l masaya, altı artı bire, altının altındakine, maşa olanlara... Milletimiz asla ne bunlara müsamaha eder ne de izin verir.”

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I BİR KEZ DAHA CUMHURBAŞKANI SEÇECEĞİZ”

Milletvekili Çalık,seçim sürecine girildiğini belirterek, “Seçim geldi. Aday süreci ve milletvekili adayları belli olduktan sonra 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılındaki cumhurbaşkanını, bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’ı seçeceğiz. Geçen hafta Ar-Ge Başkanımız partimizin oyu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. AK Parti’mizin son yapılan kamuoyu çalışmasında yüzde 41-42 oy oranında olduğunu gördük. Cumhur İttifakı yüzde 50’nin üzerinde. Hedefimiz 2018 seçimlerinden daha fazla oyla ipi göğüslemek. Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 52 ve üzerinde” diye konuştu.

“BİR YANDAN TERÖRLE MÜCADELE EDERKEN BİR YANDAN DA MİLLETİMİZE HİZMET ETTİK”

Uluslararası ve ulusal işbirlikçileriyle, terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ’la mücadele ederken, Türkiye’ye de önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Çalık, “2023’te bir kez daha hem Cumhur İttifakı olarak cumhurbaşkanımızı seçeceğiz hem de mecliste en fazla milletvekili gurubuna sahip parti ve ittifak olacağız. Bunu milletimizle beraber yapacağız. Biz bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ettik, bir taraftan da milletimize hizmetler getirdik. Asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık. Emeklimize en düşük 5 bin 500 lira maaş vereceğiz. 2,5 milyon yaşa takılan vatandaşımız emekli oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız aracılığıyla inanılmaz destekler verdik. Engellilerimize, 65 yaş üstü analarımıza babalarımıza verdiğimiz maaşlar var. Evde bakıma devlet para veriyor. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde ilk kez Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapıldı. Türkiye’de birçok hizmet yaparak, insanlarımıza dokunduk. Malatya ve Battalgazi’ye de çok önemli hizmet ve yatırımları getirdik.” ifadelerini kullandı.