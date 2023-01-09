Çalık, 'Malatya Kuzey Çevreyolu'nun 32,1 kilometresi tamamlandı'

Milletvekili Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile birlikte yapımı devam eden 53,5 kilometrelik Malatya Kuzey Çevreyolu'nda incelemelerde bulundu. Çalık, Kuzey Çevre Yolu'nun katma değeri yüksek bir yatırım olduğunun altını çizdi. Çalık, çevre yolunun Darende Gölbaşı kavşağından başlayıp Pütürge yol ayırımından Malatya-Elazığ yoluna bağlanan bir bağlantı yolu olduğunu ve güzergah üzerinde 25 adet köprü ve köprülü kavşak bulunduğunu ve 13 adetinin tamamlandığını belirtti.

Çalık, doğu batı trafiğinin şuanda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu, Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanmasıyla bu sürenin 25 dakikaya düşeceğini ifade ederek, "Çevre yolunun tamamının aktif hale gelmesi ile birlikte yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi rahatlayacak. Trafik güvenliği ve konforunu artıran çevre yolumuz sayesinde zaman ile birlikte akaryakıttan da tasarruf sağlanacak. Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak." dedi.

Malatya Kuzey Çevreyolu'nun Akçadağ yol ayrımı ile Malatya-Sivas karayolu arasındaki 26,1 kilometrelik 1. etabının geçen yıl Nisan ayında hizmete açıldığını belirten Çalık, "Yolumuzun 1.etabını geçen yıl Nisan ayında hizmete açmıştık, yolun tamamı da inşallah bu yıl trafiğe açılmış olacak. Bugüne kadar yolun 32,1 kilometresini tamamladık. Çevre yolu Malatya'mızın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Malatya'da 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 464 kilometreye çıkardıklarına dikkati çeken Çalık, hem bu sayede hızlı, güvenli, konforlu ulaşım, hem de akaryakıt ve zamandan tasarrufun sağlandığını kaydetti.