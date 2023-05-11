Çalık, 'Malatya'mızda 26 kilometrelik yolu 444 kilometreye çıkardık'

Milletvekili Çalık, doğu-batı ekseninde şehir geçişi Kuzey Çevre Yoluna aktarılacak ve Malatya şehir içi trafiği bir hayli rahatlatacak olan Havaalanı kavşağı ile Üniversite kavşağı arasındaki 22 kilometrelik anayol ile Battalgazi'den Kuzey Çevre Yoluna 7 kilometrelik bağlantı yolu ve 3 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarını yerinde inceledi.



“DEPREM YARALARINI SARARKEN, YATIRIMLARI DA TAKİP EDİYORUZ”

Çalışmalar hakkında bilgi alan Çalık, “Bir kez daha ‘Yol medeniyettir’ diyen cumhurbaşkanımız, Türkiye’yi bitümlü sıcak asfalt ve otobana kavuşturdu. Şehrimizde yaklaşık 444 kilometrelik yol yapıldı. 26 kilometreden 444 kilometreye çıkardığımız bir şehirde, trafiği daha da rahatlatacak yeni yollarımızın ihalelerini gerçekleştirerek, yapım süreçlerini yakından takip ediyoruz. Malatya iç trafiği için büyük önem arz eden Havaalanı kavşağı ile Üniversite kavşağı arasında 22 kilometrelik anayolun vatandaşlarımız tarafından çok ciddi manada talebi vardı. “Asfaltın zarar görmesinden dolayı yollarda problem yaşıyoruz” diyorlardı. Uzun ve meşakkatli bir süreç yaşadık. İhaleye çıkıldı, strateji bütçeden onayı alındı, 2022 yılı sonu itibariyle yer teslimleri yapıldı. 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası bir yandan afetin yaralarını sarmak için mücadele ederken, diğer taraftan da yatırımlarımızı takip ediyoruz” dedi.



“VATANDAŞLARIMIZ DAHA RAHAT VE HUZURLU BİR ŞEKİLDE SEYAHAT EDECEK”

Havaalanı kavşağı ile Üniversite kavşağı arasındaki 22 kilometrelik anayol güzergahının yenileneceğini kaydeden Çalık, “Malatya’nın iç trafiği daha rahat bir hale gelecek. Ayrıca, Battalgazi'den Kuzey Çevre Yoluna 7 kilometrelik bağlantı yolu tamamlanacak ve 3 kilometrelik bisiklet yolu yapılacak. Bisiklet yolunun Malatya’nın birçok yerinde de olması gerektiğini düşünüyorum. Yeni yolların açılmasıyla birlikte bisiklet yollarımızda daha fazla hale gelecek. Toplamda 29 kilometrelik yolumuzu Malatya’mıza yeniden kazandıracağız. Toplamda 348 milyon TL’lik bu çalışma Malatya’mıza daha rahat ve güvenlik bir trafiği sağlayacak ve vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu bir yolda seyahat etmesine vesile olacak” diye konuştu.