Çalık, 'Malatya'ya Yapılacak Yeni Adliye Binası için 130 Milyon Lira Ödenek'

Milletvekili Öznur Çalık yaptığı açıklamada, Malatya Yeşiltepe'de bulunan eski askeri hastanesi yerine yapılacak olan yeni adliye binasının 2023 yılı yatırım programına alındığını ve ilk etapta 130 milyon lira ödenek ayrıldığını belirtti.

Mevcut adliye binanın yetersizliğinden dolayı farklı binalarda hizmet verildiğini ifade eden Çalık, yeni yapılacak adliye binasının yaklaşık 85 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edileceğini ve adalet hizmetlerinin verimli şekilde yürütülmesinin sağlanacağını, vatandaşlara daha uygun imkanlar ile hizmet edilebileceğini ifade etti.

Çalık, adliye binasının maliyetinin yaklaşık 1 milyar 275 milyon lira olduğunu belirterek, adliye binasının yatırım programına alınmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a teşekkür etti.