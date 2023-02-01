Çalık, 'Ortak paydası ve geçmiş olmayanların gelecekleri de olmayacak'

Milletvekili Çalık, Malatya’daki temasları kapsamında Kale ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kale ilçesindeki temasları kapsamında ilk olarak muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

“KALE’YE 20 YILDA ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTIK”

Kale’nin AK Parti’nin kalesi olduğunu ifade eden Çalık, “İzollu, Malatya’da herkesin uğrak yeri ve turizm ilçesi. Barajın kenarında muhteşem bir manzaraya sahip. Bu muhteşem manzaraya yakışacak hizmetleri İzollu ile buluşturduk” dedi.

Milletvekili Çalık, 20 yılda Kale’ye çok önemli hizmet ve yatırımları getirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anaokulundan ilkokuluna, ortaokuldan liseye ve meslek yüksekokuluna kadar Kale’de eğitimle ilgili bütün ihtiyaçları karşıladık. Sağlık alanında Kale’ye bir devlet hastanesi kazandırdık. Bunun yanında aile sağlığı merkezimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu yol, Kömürhan’a bağlanıyor ve bir sanat eseri haline gelmiş vaziyette.”

24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sonrası Kale’deki yaraları sarmak için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini anlatan Çalık, “Kale’nin en büyük sorunu bir ilçe merkezinin olmamasıydı. Kale’ye ilçe merkezini yapmak için ilk önce evlerimizi inşa ettik. Kale’de çok katlı ve köy evleri dahil bine yakın ev yapıldı. Allah, cumhurbaşkanımız ve bakamlarımızdan razı olsun. Kale Belediyesi binasını yaptık. Gençlik merkezini hizmete sunduk. Banka istediniz, Ziraat Bankası’nı Kale ile buluşturduk. 130 çok katlı konutu Kumluyazı’da hizmete sunduk. Bağlıca’da 71, Mahmudu Dursunlu 134, Üç Değirmen’de 104 ve 22 bloktan oluşan evlerimizi de teslim ettik. İlçe merkezinde 16 tanede dükkan yaptık” bilgilerini verdi.

Milletvekili Çalık, Kale ilçesine doğalgazın geleceği müjdesini de vererek, “Türkiye yüzyılında “Yarın değil hemen şimdi” diyoruz. İlgili yerlerle görüşmelerimizi gerçekleştirdik, takiplerimizi de yapacağız” dedi.

“KALE, KILIÇDAROĞLU’NU 15 KEZ YENDİ, 16’NCI SEÇİMDE BİR KEZ DAHA YENECEK”

2023 yılında yapılacak olan seçimin Türkiye yüzyılının seçimi olduğunu dile getiren Çalık, “14 Mayıs 2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılının seçimidir. Sürdürülebilirlik, kalkınma, istihdam, yapılacak olan bütün çalışmalarla ihracatımızın artması için Türkiye yüzyılını sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı başarının, güvenin, dijitalin, gençlerin, kadınların, tüm Türkiye’nin yüzyılı olsun istiyoruz. Bunu da sizlerle beraber başaracağız. “Seçim tarihi gelsin” diyen altılı masa ve ayakları yurt dışından yurt içine Amerika’sından Biden’ına kadar hepsi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaset yapıyorlar. “Tarihi belirleyin” dediler, buyurun 14 Mayıs. Yaklaşık bir yıldır toplanıyorlar, 11 kez toplandılar ve her birinin en büyük paydası; Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Onun dışında hiçbirinin hiçbiriyle ortak paydası ve geçmişi yok. Ortak paydası ve geçmiş olmayanların gelecekleri de olmayacak. Buyurun tarihi belirledik, “hodri meydan” dediler, burası da er meydanı, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Kale, Kılıçdaroğlu’nu 15 kere yendi, hem de yüzde 90’larla yendi. 16’ncı seçimde Kale’nin bir kez daha söyleyeceği söz; durmak yok yola devam. 14 Mayıs’ta bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı seçeceğiz” ifadelerini kullandı.

24 Ocak 2020 depremi sonrası ilçede yapılan deprem konutlarını da inceleyen Çalık, Kale Kaymakamlığını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili Çalık, Bağlıca Mahallesi’nde evlerine kavuşan depremzede Nihat-Zeynep Akdemir çiftini evlerinde ziyaret etti.

Kale Belediye Başkanı Murat Koca, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Kamil Biter ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Hamdullah Pektaş, AK Parti Kale İlçe Başkanı Gazi Temur ve beraberindekilerle kısa bir süre önce yapımı tamamlanan ve eğitime başlayan İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çalık, Kale ilçesindeki ziyaretleri kapsamında Bent ve Darıpınar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.