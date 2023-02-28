Çalışan iyi bir 10 numaranın kadrosuna harika bir katkı olacağını düşündü

Oyunda taklidi kazanan Gedson ve bazen ceza sahası içinde Saleh oynayarak daha etkili olmak isteyen Güneş, Talisca tarzı bir isme ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." Hedefler. Ama forvetin arkasında bir isim var, rahatlayıp iyi şut atacaklar. Kazanırsak özellikle deplasmanda rahat ederiz" dedi. Siyah beyazlılar devre arasında yapılacak takviyeleri bekliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, özellikle dopingbet 3 bölgeye transfer olmak istiyor . DURUCU İSTENİYOR Transfer döneminde gözler Beşiktaş'ın takviyelerinde olacak. Şenol Güneş ile yaptığı görüşmede yetkililerden en az üç ek takviye umduğu bildirildi. Deneyimli antrenörlerin güçlendirmek istedikleri ilk alan savunmadır. Arka hat oyuncularının özellikle rakibe hücumda yumuşak ve sert futbol bile oynayamadığından yakınan Güneş, daha canlı ve verimli bir defans oyuncusu istedi. Atletico Madrid'in tecrübeli patronu denilince akla gelen ilk isim Felipe olduğu söyleniyor.

Şenol Güneş Takviyeye ihtiyaç duyan ikinci alan orta saha, tam zamanlı rolü ön saha liberosu. Başarılı koça göre, çoğu sorun ön cephede nasıl oynayacağını bilen ve takımı önde oynayan serbest bir oyuncu tarafından çözülecektir. Gedson'ın elinde olduğu Salih Wukan, bu sezon Süper Lig'de rakip sahaya en çok müdahale yapan orta saha konumunda. Ancak Josef eskisi gibi bölgede yaşayamayınca Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan Siopis dopingbet giriş gibi serbest oyunculardan 8 ve 10 numaraya yaklaşmalarını istediği bildirildi. Beşiktaş'ı yarım sezonlığına kiralamak isteyen Francisco Montero'nun istediği bildirildi. , Türkiye'de sadece İstanbul'da oynamaktan vazgeçmedi. 23 yaşındaki stoperin ülkesi İspanya'dan gelecek olası teklifleri değerlendireceğini de belirtmek gerekiyor. 2017 yılında West Ham United'dan 4 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan yıldız oyuncu Feguli, uzun yıllar sarı-kırmızılı forma giymişti. Çin Süper Ligi'nde uzun yıllar Galatasaray'da forma giyen ve şampiyonluk yaşayan Cezayirli futbolcu Sofiane Feguli, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımını bulamadı. Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosuna kanat oyuncusu eklemeyi planladığı için bir isim buldu. Sofiane Feghouli'nin Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesi ve menajerinin Beşiktaş'a yaklaşması üzerine takım bulamamıştı.