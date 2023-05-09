Çalıştığı inşaattan düşen genç hayatını kaybetti
Artvin'de çalıştığı inşaattan düşen Iğdırlı bir genç hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır’ın Yüzbaşılar köyü nüfusuna kayıtlı olan Ferhat Urak, Artvin’de çalıştığı binanın 6. katında düştü. Durumu gören Urak’ın arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Urak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Urak’ın yeni evli olduğu öğrenilirken, cenazesi memleketi Iğdır’a gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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