1. Çanakkale Tarım Fuarı açıldı

Çanakkale’de 2-5 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek olan 1. Çanakkale Tarım Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.Fuarın açılışına Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, ÇOMÜ...

Çanakkale’de 2-5 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenecek olan 1. Çanakkale Tarım Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Fuarın açılışına Çanakkale Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan ile İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Tarhan, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Genç, ÇOBİLTUM Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, tarım firmaları temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Toplam 35 firmanın katıldığı fuarı düzenleyen Agonya Fuarcılık temsilcisi Musa Uzun açılışta yaptığı konuşmada güçlü tarım ekonomisine sahip olan Çanakkale’de bu fuarın düzenlenmesine öncülük etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Fuar Çanakkale’de tarım sektörünü bir araya getirecek. Ticari ilişkilerin gelişmesine ve yeni ortaklıkların kurulmasına zemin teşkil edecek” dedi.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen ise sektörün sorunlarının da konuşulduğu, tarıma yönelik bilgi ve teknolojilerin de masaya yatırılacağı fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkan Vekili Rebiye Ünüvar ise fuarın Çanakkale tarımının marka değerini arttıracağını söyledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erdem Karadağ ise ilki düzenlenen fuarın, gelişimi ve büyümesiyle Çanakkale’ye büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Açılış töreninin ardından ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen, Endüstriyel Tarım v4.0 başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.