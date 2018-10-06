ÇANAKKALE:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 23:03

11’inci Uluslararası Barış Kupası

Çanakkale’de 11’inci Uluslararası Barış Turnuvası’nda bugün oynanan karşılaşmalarında Nilüfer Belediyespor, Targoviste’yi 3-2, Çanakkale Belediyespor ise, Fenerbahçe’yi 3-2 yendi.

11'inci Uluslararası Barış Kupası
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Çanakkale’de 11’inci Uluslararası Barış Turnuvası’nda bugün oynanan karşılaşmalarında Nilüfer Belediyespor, Targoviste’yi 3-2, Çanakkale Belediyespor ise, Fenerbahçe’yi 3-2 yendi.

Anafartalar Spor Salonu’nda turnuvanın 2’nci gününde oynanan ilk mücadelede Nilüfer Belediyespor-Targoviste karşılaştı. Maçta, 25-20, 25-15’lik setlerle Nilüfer Belediyespor 2-0 öne geçti. Targoviste, 3’üncü ve 4’üncü setlerde 22-25 ve 16-25’lik skorla durumu 2-2’ye getirdi. Tie-break setini 15-12 kazanan Nilüfer Belediyespor, Targoviste karşısında sahadan 3-2’lik galip ayrıldı.

Günün ikinci karşılaşmasında Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe karşılaştı. İlk seti 20-25 Fenerbahçe aldı. İkinci seti 27-25 alan Çanakkale Belediyespor, durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti 25-21 Çanakkale Belediyespor aldı. Dördüncü seti ise Fenerbahçe, 17-25 kazandı. Tie-break setini 15-6 kazanan Çanakkale Belediyespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
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