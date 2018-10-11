ÇANAKKALE:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 00:30

11’inci Uluslararası Barış Turnuvası

Çanakkale’de 11’inci Uluslararası Barış Turnuvası Voleybol Turnunasının son karşılaşmalarında Fenerbahçe-Targoviste’yi 3-1, Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.Çanakkale’de bu yıl 11’incisi gerçekleşen Uluslararası...

11'inci Uluslararası Barış Turnuvası
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Çanakkale’de 11’inci Uluslararası Barış Turnuvası Voleybol Turnunasının son karşılaşmalarında Fenerbahçe-Targoviste’yi 3-1, Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor’u 3-1 yendi.

Çanakkale’de bu yıl 11’incisi gerçekleşen Uluslararası Barış Turnuvası’na, Fenerbahçe, Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor ve Romanya’dan Targoviste kadın voleybol takımı katıldı.

Anafartalar Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın son karşılaşmalarında Fenerbahçe-Targoviste ile Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor takımları karşılaştı.

İlk karşılaşmada Fenerbahçe-Targoviste’yi 25-16, 18-25, 25-13, 25-20 ’lik setlerle 3-1 yendi.

Günün ikinci mücadelesinde ise Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor’u, 25-20, 15-25, 25-17 ve 25-23’lük setlerle 3-1 yendi.

Öte yandan Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor maçı öncesinde turnuvaya katılan takımların kaptanlarına, kulüp yöneticileri tarafından plaket verildi. Ardından oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
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