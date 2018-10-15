ÇANAKKALE:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 22:55

15 keçiyi çaldılar, 5 kilometre sonra yakalandılar

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir besicinin 15 adet keçisini belirli miktar bir para karşılığında anlaşarak kamyonetlerine yükleyip parayı ödemeden kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Ayvacık’ta besicilik...

15 keçiyi çaldılar, 5 kilometre sonra yakalandılar
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir besicinin 15 adet keçisini belirli miktar bir para karşılığında anlaşarak kamyonetlerine yükleyip parayı ödemeden kaçan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvacık’ta besicilik yapan Mustafa Avcu isimli bir vatandaş, 15 adet keçisini satmak için çiftliğine gelen 2 şahısla belirli bir miktar para karşılığında anlaştı. Keçileri kamyonete yükleyen 2 şahıs Avcu’ya para vermeden keçileri alıp kaçtı. Avcu ise durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ise durum üzerine Ayvacık ilçesi çıkışında kamyonetini durdurarak araç içerisinde bulunan 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Kamyonet içerisinde bulunan 15 adet keçi ise hayvan sahibine teslim edildi.
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