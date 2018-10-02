2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi Açılış Töreni gerçekleşti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği İşbirliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi Açılış Töreni Üniversitemiz ev sahipliğinde,...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği İşbirliği ile düzenlenen 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi Açılış Töreni Üniversitemiz ev sahipliğinde, Troia Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Kongrenin açılış törenine Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, İl Kültür Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Orman Bölge Müdür Vekili Birol Dündar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcılar ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongre, müzik dinletisi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin kısa tanıtım filminin izlenmesi ile devam etti.

Kongrenin açılış konuşmalarını sırasıyla, ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit ve ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem yaptılar.

Prof. Dr. Abdullah Kelkit, 2018 Yılı’nın Troya Yılı ilan edilmesi sebebiyle, kongrenin bu yıl Troya Yılı etkinlikleri çerçevesinde ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Konuşmasının devamında ÇOMÜ Mimarlık ve Tasarım fakültesini tanıtarak yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Kelkit, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem ise böyle önemli bir kongrenin ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşmesinin çok değerli olduğunu vurgulayarak, şehirlerin nüfuslarının hızla arttığını ve bu artışa paralel olarak şehrin yapılanmasının da arttığı, şehirlerin sağlıklı bir şekilde yapılanması için ise bu alanda yetişmiş bilim insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Erdem, “Çanakkale tarihimizde dünya tarihine ışık tutan iki önemli olay var. Bunlardan biri Troya Savaşı. Troya Ören yeri 20 yıl önce UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanımızın onayı ile 2018 Troya Yılı ilan edildi. Bizde üniversite olarak Troya Yılı’na yapılan 30’a yakın akademik etkinlik ile katkı sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. 2. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi’de bu çerçevede Troya Yılı’na güzel bir katkı olacak” dedi.

Dünya tarihine ışık tutan ikinci önemli olayın Çanakkale Savaşları olduğunu belirten Prof. Dr. Erdem, tarihi alanı gezmeyen herkesin oraları görmesini ve o ruhu yaşamasını tavsiye ederek kongreye katkı sunan herkese ve tüm katılımcılara Rektörlük adına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından kongreye katkıda bulunanlara Kongre Başkanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit tarafından teşekkür belgeleri takdimi yapıldı.

Daha sonra ise Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Levent Genç moderatörlüğünde davetli konuşmacıların katılımı ile kongrenin açılış oturumu gerçekleşti.

Bu bölümde davetli konuşmacılardan Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Amir Pasic, Mostar ve Saraybosna’nın kentsel gelişimini anlatarak, tarihi kentler üzerinden akıllı kentler konusunda bilgiler verdi. Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yılmaz ise on başlık altında anlattığı yaşanabilir kentler başlıklı sunumunu görsel örnekleri ile paylaştı.

Açılış oturumunun sonunda Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Erdem davetli konuşmacılara hediyelerini takdim etti. 150 sözel bildiri, 3 poster bildiri, 15 adet sergi ile 4 oturumda 2 gün boyunca devam etti.