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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:57

“2018 Troya Yılı”nda Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması Sergisi

“2018 Troya Yılı” Konulu Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışmasının seçici kurulu tarafından belirlenen 49 afiş tasarımdan oluşturulan serginin açılışı ve ödül töreni Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın katılımıyla yapıldı.Kültür...

'2018 Troya Yılı”nda Genç Sanat: Afiş Tasarım Yarışması Sergisi
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“2018 Troya Yılı” Konulu Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışmasının seçici kurulu tarafından belirlenen 49 afiş tasarımdan oluşturulan serginin açılışı ve ödül töreni Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın katılımıyla yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından “2018 Troya Yılı” Konulu Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışmasının ödül töreninde, Vali Orhan Tavlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik birer konuşma yaptı.

Ardından Vali Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılı Konulu Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışmasının seçici kurul üyelerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik, ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Doç. Dr. Didem Çatal’a plaket verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, yarışmaya katılan Nur Kurtköylü’ye, başarı ödülünü verdi. Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Banu Acar’a mansiyon ödülünü verirken, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tpecik, 2. Mansiyon ödülünü Gülin Gülçelik’e verdi.

Ödül töreninin ardından “2018 Troya Yılı” Konulu Genç Sanat: 2. Afiş Tasarım Yarışmasının seçici kurulu tarafından belirlenen 49 afiş tasarımdan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.
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