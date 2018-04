4. Biyoloji Günleri Etkinliği gerçekleştirildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Biyoloji Günleri etkinliği Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Baysal, Fen Edebiyat Fakültesi (FEF) Biyoloji Bölümü kurucularından Emekli Prof. Dr. İsmet Uysal ile ÇOMÜ’lü idareci, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Uysal, Uygar İnan ve Batuhan Keleş müzik dinletisi sundular.

Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tosunoğlu etkinlikte bir konuşma yaptı. Biyoloji Günleri’nin her geçen yıl gelişerek zenginleştiğine değinen Tosunoğlu, “Biyoloji Bölümünün ilk temelleri şu an aramızda bulunan hocamız Prof. Dr. İsmet Uysal tarafından atıldı. O gün sadece İsmet Hoca ile eğitime başlayan bölümümüzde şu an birbirinden üretken 35 öğretim üyesi 5 anabilim dalı ile fakültemizin en uyumlu ve en çalışkan bölüm haline geldi. Desteklerinden dolayı Rektörlüğümüze ve Dekanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Laboratuvarlarımızla, öğrenci uygulama merkezlerimizle Biyoloji Bölümü her geçen gün büyümekte ve gelişmekte” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem ise Biyoloji Bölümü’nün yaptığı başarılı çalışmaların yanında düzenlediği bilimsel etkinlikler ve sosyal aktivitelerle adından sıkça söz ettirdiğine değinerek, “Çanakkale bir tarım ili. Kaz Dağları’yla başlayıp Trakya’ya dayanan, Biga ve Gelibolu Yarımadasıyla, Gökçeada ve Bozcaada’sıyla muhteşem bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Bölümdeki arkadaşlar bir süre önce fedakarca yaptıkları çalışmalarla Çanakkale’nin biyolojik envanterini ortaya çıkardılar. Orman Genel Müdürlüğü ve Bakanlığa sundular. Emeği geçen arkadaşlarımızı huzurunuzda tekrar tebrik ediyorum” diyerek etkinliğin başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Ergen, Geçmişten Günümüze Biyoloji başlıklı konuşmasıyla, Türkiye’de bu bilimin nasıl geliştiğine dair serüveni katılımcılarla paylaştı.

Yine, Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Ergen ise biyoloji alanında yaptığı çalışmalara dair deneyimlerini izleyicilere aktardı, bölüm öğrencilerine tavsiyelerde bulundu.

ÇOMÜ FEF Biyoloji Bölümünden mezun olarak halen Milli Eğitim Bakanlığı’nda Biyoloji Öğretmeni olarak çalışan Uzm. Biyolog Oya Topçu, mezun olduğu bölümde okuyan öğrencilere, biyolojiyle nasıl tanıştığını aktararak lisans dönemi sonrasında ne gibi yönlere eğilmeleri konularında notlar aktardı.

Konuklara hediye takdiminin ardından Çanakkale Biyoçeşitliliği Sergisi açıldı ve kokteyl düzenlendi.

Öğleden sonraki oturumlarda ise ÇOMÜ FEF Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Herdem Aslan Sudan Hikayeler, Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek ise Çanakkale’de Deniz Kaplumbağaları: Yaşayan Fosil Mirasımız başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.