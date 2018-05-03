ÇANAKKALE:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:01

AFAD’tan Tünel Çalışanlarına Destek

Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ezine-Ayvacık İlçesi ile Küçükkuyu Beldesi arasında tünel ve yol yapımı inşaatında çalışan tüm personele Çanakkale AFAD tarafından olası bir göçük durumunda risk yönetimi, temel afet bilinci, yaralıların...

AFAD'tan Tünel Çalışanlarına Destek
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Çanakkale-İzmir Karayolu’nun Ezine-Ayvacık İlçesi ile Küçükkuyu Beldesi arasında tünel ve yol yapımı inşaatında çalışan tüm personele Çanakkale AFAD tarafından olası bir göçük durumunda risk yönetimi, temel afet bilinci, yaralıların tünelden tahliyesi ve yangın durumlarında neler yapılması gerektiği hakkında eğitimler verildi.

Ayrıca, tünel ve yol yapım inşaatı şantiyelerinde çalışanlara verilen teorik eğitimlerin ardından yangın ve olası göçüklerde tünellerden yaralı tahliyesi tatbikatı da gerçekleştirildi. Bilindiği üzere, tek şeritli ve çok virajlı bir yola sahip olan Küçükkuyu Nusratlı rampalarında, sürücülerin yıllardır yaşadığı kazalar ve diğer riskler yapımı devam eden tünellerin tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.

Biri 1.7 kilometre, diğeri 1.9 kilometre uzunluğunda olan ve yapım çalışmaları süren 2 adet tünel tamamlandığında, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafe kısalacak ve can kayıplı kaza riskleri ortadan kalkarak ulaşım daha konforlu ve güvenli hale gelmiş olacak.
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