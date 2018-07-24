AK Parti Grup Başkanvekili Turan “İfade ve basın özgürlüğü demokrasilerin en temel unsurudur”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Turan, “İfade ve basın özgürlüğü demokrasilerin en temel unsurudur” dedi.AK Parti Grup Başkanvekili...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Turan, “İfade ve basın özgürlüğü demokrasilerin en temel unsurudur” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yazılı olarak yayımladığı mesajında, “Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanması, basın tarihimizin hiç kuşkusuz en önemli dönüm noktalarındandır. Ülkemiz son 16 yıllık zaman diliminde, demokratikleşme noktasında tarihi reformlar gerçekleştirerek büyük mesafeler kat etti. Basın kuruluşlarımızın sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de, hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır. Tarihimizde belli dönemlerde basına uygulanan baskı ve sansür tarihte kara bir leke olarak yerini almaktadır. Toplumun en temel haber kaynağı olan basının doğru ve tarafsız bir düşünce içerisinde olması gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 110. yıl dönümü vesilesiyle, bütün basın emekçilerinin Basın Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.