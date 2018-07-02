AK Parti Grup Başkanvekili Turan Yenice’de

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice ilçesinde partililerle bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, Yenice’de, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Güngör, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, İl Genel Meclis Üyeleri ve partililer ile bir araya geldi.

Çanakkale’de her kesimden oy aldıklarını, her kesimin destek olduğunu belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, “Bize kendilerini çantada keklik gören CHP’liler artık Çanakkale’nin çantada keklik olmadığını gördüler. Bu çok kıymetli. İlk defa belki sol tandaslı Çanakkaleli hemşehrilerimiz bize oy verdi. Bazıları Cumhurbaşkanımıza verdi. Bazısı partimize verdi. Önemli oranda sol tandaslı adam bile bize oy verdi. Bunun birkaç sebebi var. Ülkenin genel politikası genel riskler. İkincisi yerelde özellikle CHP’li belediyenin yaptığı yanlışlar. Adam kendi firması gibi partisini kullanmaya çalıştı. Listeleri öyle yaptı. İl, ilçe başkanlarını öyle yaptı, vesair. Halkta buna tepki gösterdi . O yüzden ilk defa belki çok önemli sayıda sol tandaslı vatandaşımız bize oy verdi. Ben bu vesile ile hassas davranan tüm farklı kesimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ederim “ dedi.

Ardından Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve AK İl Başkanı Gültekin Yıldız ile birlikte Camlı kahve meydanında vatandaşlarla buluştu.